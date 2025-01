Al termine di Atalanta-Sturm Graz, Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Parlando della rosa a disposizione, il tecnico è tornato sulla sconfitta con l'Inter in Supercoppa. "Stiamo giocando veramente tanto, a volte alternare i giocatori non significa non voler vincere".

"Per fare un paragone con Ryad dove contro l'Inter ho cambiato 3 giocatori in attacco che con la Roma erano entrati nel secondo tempo ed erano stati i protagonisti della vittoria. C'è stato come se noi fossimo andati per non giocare, noi siamo andati per giocare, il primo tempo è finito 0-0 e poi abbiamo perso. Questo non significa che non si debba sfruttare la rosa come abbiamo fatto questa sera".