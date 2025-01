Migliori 3/4 d'Europa per punti fatti tra campionato e Champions. Quanto è difficile lottare contro chi non ha le coppe contro il Napoli?

"L'anno scorso abbiamo vinto il campionato giocando anche la Champions, non è una scusa per noi. Importante in campionato è essere freschi per prendere punti".

Vi dà un gusto particolare segnare insieme tu e Lautaro?

"Siamo molto contenti quando segniamo, è sempre bello"

C'è un mood diverso quest'anno rispetto all'anno scorso?

"No, per me non cambia nulla"

Come mai in conferenza sei più serio che in campo?

“Perché siete pericolosi (ride, ndr)”

Ti era mai capitato di entrare in un gruppo come quello che si è formato oggi all’Inter?

“Il segreto dell’Inter è che sono 23, 24, 25 giocatori che amano essere insieme e si vede. Siamo veri amici, vogliamo fare sforzi l’uno per l’altro”.

Più tranquillo Lautaro ora che è tornato al gol?

“Mai stato nervoso, trascina l’Inter dentro e fuori dal campo al di là dei gol. Non è più tranquillo di prima, non era nervoso”.