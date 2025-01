Marcus Thuram , centravanti dell'Inter, ha parlato così ai microfoni di Inter TV alla vigilia della gara contro lo Sparta Praga: "La partita contro l'Empoli è stata una bella vittoria in casa, dobbiamo ricominciare domani.

Sarà una partita dura come sempre, loro giocano in casa: sarà una gara difficilissima. La ThuLa? Non abbiamo bisogno di segnare nella stessa partita, la ThuLa è c'è sempre, è presente: l'importante è che l'Inter vinca".