«Innanzitutto perché passano gli anni. Chi lo ricorda bene all'inter, sa che dopo è sceso di rendimento sia in Inghilterra che alla Roma. Così come adesso nel Napoli. A Milano ha vissuto il suo picco più alto, calcisticamente parlando».

«Lui cambia squadra quasi ogni anno e forse questo gli indebolisce il senso di appartenenza verso una maglia, è come se non si sentisse legato nel tempo a una squadra. Può essefe una spiegazione a quanti si chiedono perché in campo non sia un leader, un trascinatore, perché non abbia - come sostiene Pierpaolo Marino - il fuoco dentro».