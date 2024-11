Inzaghi: “Meritavamo di vincere, ho visto una grande Inter. Non mi veniva voglia…”

"Ho detto che sarà un campionato equilibrato ed è così. Ho visto una grande Inter. Ho fatto i complimenti a tutti, contro il Napoli sappiamo quanto sono bravi. Sommer non ha fatto un intervento, abbiamo creato e non concesso quasi nulla a una squadra che è prima meritatamente. Stiamo lavorando sulla difesa, siamo migliorati tanto, chiaramente col lavoro miglioreremo ancora. Nelle ultime due partite dell'Inter mi lasciano sereno. Anche fisicamente nel secondo tempo non facevo cambio perché vedevo la squadra che andava, non perdevamo le distanze. Dobbiamo continuare a lavorare in questo modo, nelle ultime 10 partite abbiamo fatto 8 vittorie e due pareggi, siamo l'Inter e dovevano essere 10. vittorie. Non ce l'abbiamo fatta, cercheremo di migliorarci fermo restando che dall'altra parte ci sono avversarie che si chiamano Arsenal e Napoli e quindi possono crearti delle difficoltà".