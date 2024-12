Nelle ultime ore, è tornato in auge un caso dell'anno scorso. Il famoso rigore concesso alla Fiorentina per presunto fallo di Sommer

Nelle ultime ore, è tornato in auge un caso relativo al campionato scorso. Il famoso rigore concesso alla Fiorentina per un presunto fallo di Sommer, in uscita di pugno, su Nzola. Luca Marelli è tornato sull'episodio ribadendo il suo punto di vista: rigore corretto a favore dei viola, malgrado molti arbitri abbiano fatto capire di non essere per nulla d'accordo con quella valutazione.