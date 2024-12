Un difensore a gennaio? A gennaio credo non interverremo per due motivi: abbiamo una rosa competitiva che risponde agli obiettivi e poi a gennaio non offre spesso occasioni. Siamo l'Inter, abbiamo un livello alto e credo non faremo nulla: abbiamo una rosa che dà garanzie. Inzaghi? I risultati parlano da soli: si è inserito benissimo nel club, ha un rapporto bellissimo con la proprietà e con la dirigenza, è un grande professionista. Spero questo matrimonio possa proseguire a lungo.