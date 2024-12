"Se siamo i più fort lo dirà il campo. Volevamo fare una grande gara, l'abbiamo preparata bene. Ragazzi bravi a interpretarla. Abbiamo una gara da recuperare. Dopo le ultime due di campionato andremo in Supercoppa, cercheremo sempre di mettere questo impegno. In campionato grande continuità in due mesi e mezzo. Ma tante squadre stanno avendo questo rendimento".

"Sono più orgoglioso di quello che mettono in campo i giocatori. Impegno folle, me lo dimostrano ogni giorno, grandissimo gruppo. Sto cercando di cambiare il più possibile perché meritano tutti di giocare. Tanta gente non vedeva l'ora che inciampassimo come successo a Leverkusen, tante gente parla, ma i ragazzi ascoltano poco e pedalano".