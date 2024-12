All'intervallo all'Olimpico guida l'Inter per 2-0 sulla Lazio: ad aprire le danze è il rigore realizzato da Hakan Calhanoglu arrivato per fallo di mano di Gigot. E ci pensa anche Giovanni Capuano , giornalista, a spegnere ogni tipo di polemica sull'assegnazione del penalty a favore dei nerazzurri.

Ecco il suo commento: "Il rigore con cui l’Inter si è portata in vantaggio all’Olimpico fa parte di quella categoria di rigori che con il Var diventa automatico. Braccio sopra la spalla, molto fuori sagoma e in posizione non congrua. Che ci sia un leggero contatto dietro di Dumfries non conta perché fa parte della dinamica del salto di chi attacca senza commettere fallo".