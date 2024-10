Inzaghi: “Lautaro soluzione, non problema. Conte? Risposta a noi stessi”

"Siamo tutti soddisfatti per Lauti, io so bene cosa vuol dire fare gol per un attaccante. Lautaro sarà sempre una soluzione, mai un problema. Nonostante in campionato avesse una media gol più bassa rispetto agli altri anni, per me ha fatto sempre buone partite. Un attaccante vive di momenti. Ha speso tanto in queste partite. L'ho tenuto dentro perché volevo che si prendesse questa soddisfazione. Sono contento per lui e per Davide (Frattesi, ndr) che ha fatto due gol e per tutta la squadra. Continuiamo a lavorare, poi le soddisfazioni personali arrivano dopo quelle di squadra".