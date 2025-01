L'Inter manca il primo trofeo del 2025 e perde in finale di Supercoppa con il Milan. L'amarezza è grande in casa nerazzurra. Federico Dimarco l'ha commentata con queste parole in conferenza stampa: "Una squadra come la nostra, sul due a zero non può farsi rimontare in questa maniera. Complimenti al Milan che ha fatto una grande gara; anche noi l'abbiamo fatta. Analizzeremo gli errori fatti e andremo avanti. Tutte le sconfitte aiutano a migliorare. Perdere un derby non è semplice. A testa alta dovremo affrontare le prossime partite nel migliore dei modi possibili".