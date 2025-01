Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, ha analizzato ai microfoni di DAZN il pareggio conquistato a San Siro contro l'Inter : "Finalmente siamo riusciti a tenere otta nei minuti di recupero. Siamo stati bravi, non abbiamo rischiato nulla. Abbiamo aggiunto un bel punto alla nostra classifica dopo una bella prestazione, è sempre motivo di orgoglio andare via da San Siro imbattuti.

Secondo me con una prestazione degna, siamo contenti, raggiungiamo quota 30 punti che era il nostro obiettivo. Ci teniamo a coinvolgere tutti i ragazzi, devono farsi trovare pronti, vedi Moro, Casale o Lykogiannis. Usciamo a testa alta, la prestazione è stata ottima. Abbiamo sofferto, concesso, avuto occasioni per fare gol, ma andiamo via contenti. C'è grande soddisfazione. Nei minuti di recupero del primo tempo non siamo stati capaci di mettere in ghiaccio quella palla sull'esterno, poi è difficile cercare di evitare quel gol. La reazione nel secondo tempo è stata quella che volevamo, abbiamo concesso pochissime ripartenze all'Inter, abbiamo costruito 2-3 situazioni importanti per fare altri gol.