2 reti incassate che portano a 12 il totale di quelle subite quest'anno in Serie A. Un dato che supera già il totale della scorsa stagione, come evidenzia Opta: "Il gol di Emil Holm del Bologna è il 12° subito dall'Inter in casa in questo campionato, già uno in più rispetto a quelli incassati dai nerazzurri in tutta la scorsa stagione in Serie A in gare casalinghe. Raffronto".