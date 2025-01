L' Inter di Inzaghi riprende il suo cammino in campionato e si prepara ad affrontare il Venezia in trasferta. Il gruppo di Inzaghi è a caccia di risposte positive e naturalmente dei tre punti. Ecco come ha analizzato il match Carlos Augusto ai microfoni di Inter TV: "Quanto sarà importante oggi? Quello che dico dopo le sconfitte è che dobbiamo dimostrare la forza del gruppo e la forza della nostra squadra. Sconfitta che brucia a tutti, ma la stagione è lunga e ci sono tante partite. Dobbiamo ricominciare a vincere perché c'è il campionato, c'è la Champions League".

"I calci piazzati sono armi importanti non solo per noi ma per tutte le squadre. Oggi proviamo a fare bene. Importante è che l'Inter vinca e che faccia una bella partita. Venezia solida in casa? Sappiamo che questo è un campo difficile. Chi ha le opportunità di giocare oggi, farà di tutto per vincere", ha concluso il giocatore brasiliano ai microfoni di Inter TV.