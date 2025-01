C'è un nome che scalda questo calciomercato di gennaio in casa Inter, in uscita, ed è quello di Davide Frattesi. Il giocatore non sarebbe soddisfatto del minutaggio fin qui raccolto. Inzaghi non ha mai nascosto di avere gerarchie molto chiare a centrocampo. Per il centrocampista ci sarebbe un interesse da parte della Roma, il club dove è cresciuto. Secondo quanto appreso da FcInter1908, tra i nomi proposti dalla Roma per Frattesi ci sarebbe anche quello di Zalewski, ma a Milano è un nome che non accende l'entusiasmo.