Jacobelli: “Inter, ci sono problemi in difesa da risolvere. È inusuale che…”

Chi è più in forma tra Inter e Juventus? Così Xavier Jacobelli a TMW Radio ha risposto alla domanda in ottica infrasettimanale:

L’Inter deve trovare continuità e la trasferta di Empoli è molto importante. In Champions l’Inter sta andando molto bene, è tra le prime otto in classifica, poi ci sono delle problematiche da risolvere in difesa ma il valore assoluto della squadra di Inzaghi non si discute”.