Nessuna rotazione allargata, quella ci sarà con il Venezia probabilmente. Calhanoglu ancora out, tocca al polacco in regia

L'Inter riparte da Empoli, ancora senza Calhanoglu. Inzaghi dovrà nuovamente scegliere tra Zielinski e Asllani, non ancora al meglio, per sostituire il regista turco per la gara di questa sera.

"Oggi contro la squadra di D’Aversa toccherà proprio al polacco: prenderà il posto del centrocampista centrale turco, fresco di 20esimo prestigioso posto al Pallone d’oro ma non ancora guarito del tutto. Niente posto da titolare, dunque, per il ragazzo di casa che già aveva “riscaldato” la vigilia del derby di Italia. Asllani sembrava pronto a giocare già contro la Juve, poi proprio nell’allenamento di vigilia ha sventolato una bandierina bianca. Anche ieri si è allenato in gruppo, ma aveva ancora quella fastidiosa fasciatura al ginocchio: anche così si spiega il sorpasso di Zielinski, pronto a fare il regista per la seconda partita su due", rivela La Gazzetta dello Sport.