Ripartire. È l'imperativo dell'Inter dopo il rocambolesco pareggio di San Siro contro la Juve. Oggi la squadra di Inzaghi sarà impegnata a Empoli, una trasferta da non sottovalutare. Inoltre la vittoria del Napoli obbliga i nerazzurri a dare una sola risposta. "Il cuscino sotto al braccio di Marcus Thuram per il viaggio in treno verso Empoli non deve trarre in inganno: se non del tutto riposata, l’Inter è bella sveglia e «determinata» come le ha chiesto il suo allenatore. Non è la prima volta che i nerazzurri ripartono dopo una delusione e anche se il 4-4 con la Juve non ha lo stesso peso del ko nel derby, poco ci manca. Dopo quella sconfitta sono arrivate cinque vittorie di fila, ma adesso oltre a Empoli e Venezia il ciclo prevede anche Arsenal e Napoli", sottolinea il Corriere della Sera.