Juric: “Ho visto cose veramente brutte: buttato nel cesso 40 giorni di grande lavoro”

Ai microfoni di DAZN, l'allenatore della Roma Ivan Juric commenta il pesantissimo ko di Firenze: "Stasera abbiamo fatto tutto sbagliato. In 7 partite eravamo molto concentrati e giusti, stasera abbiamo sbagliato tutto nel gioco e nell’atteggiamento, non me lo aspettavo, come se avessimo scordato questi 40 giorni insieme. Doppio cambio al 30’? Veramente sono rimasto molto male dopo la bella partita con la Dinamo Kiev. Ho visto pochissima concentrazione e attenzione, cose veramente brutte, un brutto atteggiamento difensivo, per dare una scossa e segnale, anche cambi tecnici. Non loro due, in generale, tutta la squadra. Abbiamo subito 5 gol in 7 partite, oggi ne abbiamo presi 5, è stato tutto sbagliato. Ci sono poche scuse e poche cose da dire".