Giuseppe Marotta , presidente dell'Inter, è intervenuto al Gran Galà del Calcio. Queste le sue parole raccolte dai cronisti presenti, tra cui l'inviato di Fcinter1908: "L'episodio di Bove? È stato un momento di grande ansia, fortunatamente non drammatico fino in fondo. L'abbiamo vissutto con grande patema d'animo, le notizie che arrivavano piano piano ci confortavano, però lo stato d'animo dei giocatori, dell'allenatore e dei dirigenti era veramente di grande preoccupazione. Il mondo del calcio dimostra di essere molto unito, davanti a un fatto del genere le due squadre hanno deciso di non giocare. Una decisione comprensibilissima. Oggi le notizie sono sicuramente più positive, speriamo di poter catalogare questo episodio come drammatico ma, da un certo punto di vista, fortunato.

Come giudico l'inizio di stagione dell'Inter? Abbiamo un ruolino di marcia soddisfacente, in questo momento stiamo partecipando a due competizioni, campionato e Champions League, e lo facciamo nel migliore dei modi. Tra poco entreranno in gioco la Supercoppa e la Coppa Italia. Sappiamo che, come Inter, dobbiamo far fronte a tutti gli impegni che abbiamo nel migliore dei modi, cercando di ottenere il massimo.