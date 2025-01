Leao: “Con Conceiçao vinto Supercoppa in poco tempo. Ora il focus…”

«Uscito prima dal campo? Ovviamente, mi spiace. Ogni giocatore vuole giocare 90 minuti e io rispetto la decisione del mister anche perché è entrato un giocatore giovane che sta meritando in questo momento. Prima viene la squadra. Conceiçao? Abbiamo avuto un allenamento più forte di allenamento. Meglio perché arrivi in campo e riesci a dare di più fisicamente. Ci alleniamo da poco con lui, serve tempo. Ma abbiamo capito quello che vuole. Abbiamo vinto con lui la Supercoppa in poco tempo, un trofeo importante per il Milan e ora dobbiamo mettere il nostro focus sul campionato. Non siamo riusciti a vincere, ma abbiamo messo tutto in campo. Ci è mancata forse la cattiveria sotto porta perché abbiamo avuto diverse chance sotto porta e adesso c'è la gara col Como e andiamo lì per i tre punti. Il mister ci ha dato un messaggio positivo, di essere più cattivi e continuare a lavorare per il nostro obiettivo. Ovviamente non era contento per il pareggio ma il messaggio che passa è sempre quello, di avere una mentalità vincente», ha aggiunto il calciatore.