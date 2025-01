Serie A, il Cagliari stoppa il Milan a San Siro: finisce 1-1

Caprile super

Un super Caprile non ha permesso alla squadra di Conceiçao di trovare il pari in almeno due occasioni: prima non si è fatto ingannare da Theo Hernandez e poi ha fermato, al 79esimo, Abraham che si era involato verso la sua porta ed era arrivato a tu per tu col portiere. Poco prima il giocatore rossonero aveva sprecato mandando alto un pallone. Al 91esimo una palla tesa in area di Omoregbe intercettata da Abraham è diventata pericolosa con Caprile costretto agli straordinari. Al 94esimo, all'ultimo minuto in pratica, una punizione dal limite assegnata al Milan ha impensierito il Cagliari. L'ha tirata Theo Hernandez, il portiere rossoblù era ben posizionato ed è riuscito a respingere il tentativo dell'esterno milanista. Ha così salvato il pari a San Siro: finisce uno a uno.