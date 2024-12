Io sono andato all’Inter per Moratti, una persona come lui che mi parla in quel modo e per il rapporto che avevamo… Io non riesco a dire di no. Galliani? Se mi chiamasse per fare qualsiasi cosa io andrei. Sono due persone che hanno inciso tantissimo nelle mie scelte. Difficile capire il rapporto che avevo con Moratti, io ero all’Inter e avevo rapporto con Moratti. Carlotta sua figlia era molto attiva con le organizzazioni no profit e facevamo un sacco di cose insieme. Incontravo Moratti sempre, avevamo un rapporto che durava da 10-15 anni. Sono scelte facili da prendere: vai all’Inter, al Milan, al Psg…