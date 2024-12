Llorente: “Il segreto del Napoli è Conte, è un vincente. Lotterà per il titolo”

«Il segreto del Napoli? Conte ». Ne è certo Fernando Llorente, ex giocatore dell'allenatore ai tempi della Juve. In un'intervista rilasciata a SportMediaset, ha parlato del momento della squadra in vetta alla classifica e della formazione guidata da Thiago Motta . «Io Conte l'ho avuto alla Juventus, è uno dei migliori al mondo, ha un carattere pazzesco, da vincente, prende il meglio da ogni giocatore. Merito del suo lavoro, è pazzesco quello che sta facendo col Napoli che lotterà fino alla fine per la vittoria del campionato».

«Quanto è importante per Conte un giocatore come Lukaku? Per lui è fondamentale, perché punta sul gioco diretto dell'attaccante per poi passare sul giocatore che va incontro. E avere il belga in area spaventa sempre i difensori», ha detto sull'ex nerazzurro. E a proposito di ex nerazzurri, Llorente ha parlato anche della Juve di Thiago Motta: «Sta facendo un grande lavoro alla Juve. Ha una squadra molto giovane e il lavoro che sta facendo è importante. Si vede anche il suo carattere. Mi è piaciuta la Juve vista a Lipsia, ha dimostrato carattere nelle difficoltà, anche ora con i tanti infortuni che ha. Ha bisogno comunque di rinforzi a gennaio e speriamo arrivino giocatori importanti oltre che recuperino i calciatori infortunati di cui la Juve ha bisogno», ha concluso l'ex attaccante.