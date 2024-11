A Viva el Futbol, Antonio Cassano ha parlato così della Juventus dopo il pari con l’Aston Villa in Champions League

“La Juve ha fatto 9 pareggi, 5 volte 0-0. La Juve difende molto meglio di come attacca, ma voglio essere leale e onesto: dopo la partita ho pensato che se Allegri avesse fatto quanto fatto da Motta offensivamente nelle ultime partite… Io faccio il paragone con quanto visto e solo in una partita ho visto la Juve continua per 90 minuti, nel derby col Torino. Io sto vedendo la stessa identica roba negli ultimi 20 metri.