Il sindaco non ha svelato ai cronisti il valore delle aree e dello stadio proposte dall'Agenzia delle entrate che secondo alcune indiscrezioni di stampa sarebbe di 200 milioni, perché prima punta a parlarne con i club. La manifestazione di interesse arrivata ieri da parte delle due squadre "è una grande novità perché si passa da un'idea di diritto di superficie all'acquisto e direi che per il Comune e per i milanesi è meglio - ha spiegato -. Così incassiamo dei fondi che possiamo reinvestire. Penso che verranno dirottati direttamente sull'edilizia popolare e sul cercare di fare qualcosa per il quartiere che ne ha tanto bisogno".