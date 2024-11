A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Lipsia, Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni del presidente nerazzurro: "Sapevamo che eravamo cresciuti come squadra rispetto all'edizione passata acquisendo maggiore fiducia nei propri mezzi. Abbiamo fatto dei buoni risultati, con questo nuovo formato oggi dobbiamo cercare di fare punti. C'è una grande compressione di squadra, la differenza reti avrà un ruolo importante. Il pensiero a Firenze? Direi di no, questa è una squadra fatta di giocatori esperti, sanno che in un grande club si gioca ogni tre giorni. Si affronta una quadra di volta in volta, stasera siamo concentrati sul Lipsia. Domenica affronteremo una quadra che straordinariamente seconda in classifica, sarà una partita difficile come sono sempre state le gare giocate a Firenze".