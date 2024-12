Le parole del presidente dell'Inter ospite stasera a Genova per ritirare il premio di squadra dell'anno per il club nerazzurro

Premiata anche l'Inter ai Gazzetta Sports Awards questa sera a Genova. A ritirare il premio per 'squadra dell'anno' il presidente Beppe Marotta, che dal palco ha rilasciato alcune dichiarazioni. "Si parla poco di Inzaghi? Simone ha dalla sua il fatto di essere stato calciatore, per cui conosce le dinamiche di spogliatoio ed è un vantaggio. Oggi è tra i migliori allenatori, è cresciuto in tutte le attività: ha fatto esperienza, è diventato bravissimo ed è preparato per prendere tutte le decisioni", ha detto Marotta.