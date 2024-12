Trevisani: “Lautaro? Pessime notizie per gli altri! 2 squadre? Balla. Capolavoro Inzaghi se…”

Trevisani: "Neo o un vantaggio? Se l'Inter fa 6 gol alla Lazio con Lautaro che partecipa allo sviluppo di due delle sei reti, se l'Inter è capace di stare in lotta, in piena corsa per la Champions e Lautaro si deve ancora iscrivere al referto secondo me è una buona notizia. Non penso che Lautaro giocherà nel 2024 come nel 2025. Grande 2023 con l'Inter e non tanto con l'Argentina, 2024 bene con l'argentina e non alla grande con l'Inter. Secondo me il 2025 lo rifà con l'Inter e non sono buone notizie per gli altri. Con Lautaro che non tira praticamente mai, con l'attacco da 6,5, è capace di fare 6-0 fossi negli altri mi preoccuperei. Gli unici ruoli dove c'è equilibrio è Pavardi-Bisseck e Acerbi-De Vrij, per il resto penso che l'Inter abbia dei titolari e delle riserve.