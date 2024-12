“Credo che bisogna sempre garantire l’occasione per essere lì e quindi noi ci dobbiamo garantire quest’occasione, dopodiché si vince e si perde, dipende anche dagli avversari. Ecco, questo è quello che dobbiamo perseguire: essere lì al momento giusto e questo è un atto non di arroganza ma di ambizione sportiva. Nello sport bisogna essere ambiziosi, altrimenti non si vince e quando alcuni miei colleghi di grandi club dicono ‘Ma noi dobbiamo arrivare tra i primi 4, dobbiamo accontentarci’, non mi trovano molto d’accordo. Perché bisogna avere la sfacciataggine di avere obiettivi anche magari utopistici, ma credere in questo perché nello sport tutto è garantito”.