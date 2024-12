“Devo dire che Oaktree è arrivata in punta di piedi e in modo molto silenzioso ma altrettanto concreto e partecipe della vita del club. Il confronto, oggi, è quotidiano con loro ed è positivo, tutto volto a garantire continuità al club nella ricerca della sostenibilità che è finanziare la parte economica. E questa sostenibilità, come hai sottolineato, avviene attraverso delle linee guida che ci hanno indicato, che abbiamo concordato insieme e che dobbiamo mettere in pratica.