Le parole del presidente nerazzurro: "Abbiamo una rosa competitiva che risponde agli obiettivi e poi a gennaio non offre spesso occasioni"

Intervistato da Sky Sport, Beppe Marotta, presidente dell'Inter, ha parlato così di un possibile innesto nel mercato di gennaio: "A gennaio credo non interverremo per due motivi: abbiamo una rosa competitiva che risponde agli obiettivi e poi a gennaio non offre spesso occasioni.