Martins: “Inter unica ed entusiasmante. Inzaghi? Ciò che spicca di lui è che…”

"È troppo presto per pronosticare il vincitore della Champions League. Il pareggio con il Manchester City e la vittoria con l'Arsenal sono stati impressionanti, ma non garantiscono il successo. La competizione è lunga e ci sono ancora molte sfide da affrontare prima che emerga un chiaro favorito. Prima di poter esprimere giudizi concreti, è necessario raggiungere le semifinali. Fino a quel momento, è una situazione di attesa per valutare il loro vero potenziale in Champions League. Non fraintendetemi, sono un tifoso dell'Inter da sempre e credo pienamente nel suo potenziale perché so di cosa è capace nelle giornate migliori. Ma dobbiamo gestire le aspettative con attenzione per evitare di mettere eccessiva pressione alla squadra".