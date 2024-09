Monza, esordio in prima squadra per Kevin Martins e assist vincente

La sua è una faccia nota. Perché al papà somiglia molto. Il papà è l'ex attaccante dell'Inter Oba Oba e lui si chiama Kevin Martins. Il classe 2005 si è messo in mostra nel campionato Primavera: in 5 presenze ha fatto due assist ai suoi compagni. Così oggi l'allenatore della squadra biancorossa, Alessandro Nesta, ha deciso di dargli una possibilità con la prima squadra e lo ha schierato nella gara dei sedicesimi di Coppa Italia contro il Brescia dal primo minuto.

Il tecnico è stato subito ripagato perché il 19enne ha fornito a Kyriakopoulos, con grande intraprendenza, l'assist per l'1-0 dopo appena cinque minuti dal fischio d'inizio. Kevin ha cominciato nelle giovanili del Milan per poi passare in quelle dell'Inter ed è approdato al Monza nel gennaio 2023, club per il quale ha firmato un contratto fino al 2025, gioca sulla fascia destra.