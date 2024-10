Arrivato all'Inter nel 2001, Oba Oba inizia la sua avventura in Primavera, formazione con cui vince un campionato e un Torneo di Viareggio prima di essere aggregato in Prima Squadra. Esordisce nel dicembre 2002, mentre segna il primo dei suoi 49 gol in nerazzurro il 19 marzo 2003 contro il Bayer Leverkusen in Champions League. In quell'occasione esultò per la prima volta con una straordinaria serie di capriole, festeggiamento che divenne il suo marchio di fabbrica.