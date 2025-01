Su Lautaro

"Finale importante, lui sa che in semifinale avrebbe potuto segnare, mi auguro che stasera possa segnare e alzare un trofeo. Sa di essere un campione, può aspirare a trofei personali ma, per farlo, deve vincere con l'Inter"

Sui derby vinti

"Non ne ho vinti tantissimi perché quel Milan era veramente forte ma c'è sempre stato massimo rispetto. Ho vinto quelli che contavano, anche loro quello in semifinale di Champions e ancora oggi lasciano rammarico per aver pareggiato due partite. Il derby comunque è sempre bello giocarlo"

Sulle fatiche di coppa in campionato

"Non direi. Più che pesare, vedo che il Napoli che non gioca queste partite. 1 o 2 partite in più non fanno la differenza, l'Inter è attrezzata ma il Napoli è lì e se la giocherà"

Su Ibra

"Era a cena, non ho problemi. Non è mio amico, ognuno va per la propria strada"