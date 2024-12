Materazzi: “Mio erede? Dico un mix tra questi due giocatori dell’Inter”

“Un mix tra Barella e Bastoni dico. Mix perché Bastoni come difensore e Barella come carisma”, ha detto Materazzi, citando due attuali giocatori nerazzurri.

Queste invece le parole di Materazzi su Inzaghi: “La sua vera fortuna è non essere andato a Salerno e aver avuto l’opportunità di allenare la Lazio, visto che Bielsa non ci andò. Ma non ha rubato niente. Ha fatto tesoro di uno scudetto perso e l’anno scorso ha condotto la squadra a vincere la seconda stella in maniera trionfale”.