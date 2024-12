Marco Materazzi si racconta ai microfoni di Sky Sport tra ricordi, aneddoti e previsioni. Dalla lotta scudetto alla Champions, l'ex difensore vede sempre l'Inter in pole: "In Italia è la squadra più forte, ha più qualità di tutti, ma occhio al Napoli che, oltre a non giocare le coppe, ha un grande allenatore. E l’Atalanta che può essere la mina vagante e ripercorrere le orme del Leicester. Per il resto vedo l’Inter matura anche per vincere la Champions, dopo la finale di Istanbul è consapevole di poter lottare con chiunque".

Per Materazzi nell'Inter del Triplete ci sarebbero stati bene in diversi: “Calhanoglu, Barella, Bastoni e Lautaro. L’unico problema con Barella sarebbe stato il numero di maglia (il 23, ndr), ma Nicolò è bravo, me l’avrebbe lasciato”. E Materazzi nell’Inter attuale? “Non avrei trovato spazio, c’è Bastoni”. Matrix applaude il lavoro di Simone Inzaghi: “La sua vera fortuna è non essere andato a Salerno e aver avuto l’opportunità di allenare la Lazio, visto che Bielsa non ci andò. Ma non ha rubato niente. Ha fatto tesoro di uno scudetto perso e l’anno scorso ha condotto la squadra a vincere la seconda stella in maniera trionfale”.