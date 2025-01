"Conte conosce benissimo le realtà del campionato italiano, Antonio sa che le chiacchiere sono bellissime ma per vincere bisogna sedersi e capire bene come portare un ambiente a giocarsi i grandi traguardi. Thiago Motta alla Juventus non deve dimenticare che dopo il girone d’andata non puoi stare a sedici punti dalla capolista. Devi lottare per traguardi importanti, perché ai giovani vanno affiancati i calciatori di esperienza. Questo manca attualmente alla Juventus, e a Napoli lo hanno capito visto che c’è maggiore consapevolezza”.