Repubblica – Frattesi, caso rientrato per ora: il gol rafforza una convinzione

«Davide ci serve tanto e lo sa. Abbiamo parlato. Lui è stato il nostro segreto lo scorso anno, come altri suoi compagni, che entrando non hanno mai sbagliato una partita. Qui sta bene ed è amato», ha detto di lui Inzaghi. E il diretto interessato ha risposto: «Speriamo che il futuro ci riservi emozioni come l’anno scorso. Qui sono felice, avanti così». Caso rientrato, quindi? Solo per ora. A giugno si vedrà. Ma intanto il suo allenatore si gode il bel gol, l’abbraccio in panchina, l’abbondanza di soluzioni che ha a centrocampo, e tre punti importanti, soprattutto dopo la rimonta del Napoli sulla Juve.