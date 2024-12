Al termine di Milan-Roma, Paulo Fonseca ha commentato la gara ai microfoni di Dazn. Queste le parole del tecnico rossonero che commenta subito le voci sul suo possibile esonero: "Se ho avuto un confronto duro con Ibrahimovic? Non ho parlato con nessuno, non posso commentare questa voce perché non è successo niente. Se mi sento solido sulla panchina del Milan? Sì. È stata una partita aperta, nel primo tempo abbiamo creato diverse occasioni per fare gol. Nel secondo tempo abbiamo iniziato bene, i giocatori avevano un atteggiamento giusto".

"Dopo la sostituzione di Chukwueze abbiamo perso in organizzazione e abbiamo rischiato maggiormente permettendo alla Roma di andare in contropiede 2-3 volte. Meritavamo di vincere, abbiamo avuto tante occasioni che dovevamo capitalizzare. L'episodio del rigore e l'espulsione? Ho esagerato. Guardate voi, non voglio aggiungere altro perché è molto chiaro per me. Dovete analizzare voi".