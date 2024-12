Termina in parità la sfida tra rossoneri e giallorossi: padroni di casa in vantaggio al 16', ma è un'illusione che dura pochi minuti

Si chiude con un pareggio per 1-1 la sfida tra Milan e Roma. Partita dai ritmi molto alti nel primo tempo: padroni di casa in vantaggio dopo 16 minuti con Reijnders (al nono gol stagionale considerando tutte le competizioni), replica Dybala poco dopo con un gran sinistro al volo su assist di Dovbyk. Il clima si accende nel finale di prima frazione: espulso per proteste Paulo Fonseca, sempre più in bilico. Nella ripresa i ritmi calano e le occasioni diminuiscono, e il punteggio non cambia più.