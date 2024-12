"Un po’ come accaduto in passato con Morata alla Juve e Brahim al Milan. All’Inter manca un elemento come Paz in grado di saltare facilmente gli avversari, creando superiorità numerica in fase d’attacco. Da Inzaghi a Zanetti (l’ha visionato dal vivo in occasione di Como-Roma) sono tutti favorevoli all’acquisto. Lavori in corso, con l’Inter che potrà sfruttare gennaio per portarsi avanti rispetto alla concorrenti non dovendo operare in entrata per l’immediato".