Al termine di Atalanta-Milan, Alvaro Morata ha cercato di analizzare la mancanza di continuità dei rossoneri. "Tante volte non facciamo partite complete. Bene in molti momenti della partita, ma a volte concediamo gol che non dovremmo prendere e questo non ti fa avere regolarità. Abbiamo diversi obiettivi, a breve giocheremo la Supercoppa, poi ci sono tanti obiettivi, bisogna prendere le cose che non abbiamo fatto bene oggi e migliorarle. Non è che quando vinciamo contro Inter e Real Madrid siamo i migliori e quando perdiamo partite così siamo un disastro".