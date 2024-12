Al termine di Atalanta-Milan, gara vinta dai bergamaschi per 2-1, Paulo Fonseca ha commentato la gara ai microfoni di Dazn. Il tecnico portoghese polemico per la direzione arbitrale: "L'arbitro è stato un fattore negativo di questa partita. Per me è difficile, sono sempre stato zitto, non ho mai parlato degli arbitri. Ma questa è una mancanza di rispetto per il Milan quello che è successo qui e quello che stanno facendo, il primo gol cambia la partita".