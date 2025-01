"Inzaghi dispone di due formazioni entrambe titolari. Ha un gruppo abituato a scendere in campo tre volte a settimana. Quella meneghina è una compagine rodata, abile a gestire i vari appuntamenti. Tenuto conto del fatto che, alla lunga, un punto in più o in meno potrebbe anche fare la differenza tra il restare o meno in serie A, il Lecce dovrà essere bravo ad eseguire ciò che preparerà Giampaolo sul piano tattico. Per muovere la classifica in match del genere occorre essere impeccabili e sperare che i rivali non si esprimano al top. La spinta del pubblico sarà come di consueto preziosa per trascinare i calciatori giallorossi".