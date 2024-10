Motta: “Siamo una grande squadra, vittoria meritata. Ma dobbiamo…”

Le parole di Thiago Motta ai microfoni di Sport Mediaset dopo la vittoria per 1-0 contro la Lazio allo Stadium

"Manca velocità? Sicuramente è importante avere velocità nelle azioni, la qualità è importante, anche ragionare. Possiamo sicuramente migliorare, dobbiamo insistere e durare di più per mettere in difficoltà l'avversario. Abbiamo una grande squadra, giocatori forti con una filosofia scelta, abbiamo un gruppo ridotto ma di grande qualità, tutti si devono sentire importanti, tutti devono aiutare e dare qualcosa in più anche senza Bremer"