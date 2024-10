"Sacchi non vede assolutamente nulla, Patric cade a terra per un colpo a palla lontana di Douglas Luiz. Dobbiamo fare un breve ragionamento: abbiamo sentito più volte in questi mesi di lotta al gioco duro, questo non è un colpo particolarmente violento, però è a pallone lontano, completamente gratuito e che non c'entra nulla con il gioco del calcio. Pertanto forse sarebbe stato meglio un intervento del VAR per far rivedere a Sacchi l'episodio che è forse più da cartellino rosso che da cartellino giallo. Dal VAR non hanno chiamato Sacchi perché hanno ritenuto questo comportamento antisportivo ma che prevede il giallo, il VAR come sappiamo non può richiamare l'arbitro al VAR per il cartellino giallo"