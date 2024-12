Al termine di Juventus-Fiorentina, Thiago Motta ha commentato la gara ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del tecnico bianconero: "Oggi era la partita perfetta per trovare il terzo gol e chiudere la partita. Sul 2-1 tieni sempre in vita l'avversario che poi alla fine con una mezza occasione può pareggiare la partita".

"Prima del primo gol eravamo in un grande momento, dopo il gol abbiamo abbassato il livello e abbiamo lasciato che la Fiorentina ci attaccasse e l'abbiamo pagata. Dopo il gol abbiamo avuto una buona reazione attaccando l'avversario e lo abbiamo fatto anche nel secondo tempo. Con più convinzione davanti era la partita perfetta per chiuderla col terzo gol e poi gestirla. Cosa ho imparato? Si migliora tutti i giorni, si guarda in avanti e si pensa quello che si deve migliorare. Adesso dobbiamo recuperare i giocatori e pensare al Milan in Supercoppa. Credere nello scudetto? Continuiamo a pensare com all'inizio della stagione, la prossima partita è quella più importante".