Evaristo Beccalossi, intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, ha commentato il successo dell' Inter sul campo del Cagliari e detto la sua sulla corsa scudetto: "L'Atalanta non è più una scoperta, ma una realtà. Il Napoli sta facendo un grande percorso. Poi è chiaro che l'Inter ha qualcosa in più, ma nel calcio mai dire mai. C'è un motivo se queste tre squadre sono lì".

"Lautaro? Non è mai un problema. E poi c'è da dire che nell'esplosione totale di Thuram c'è tanto di Lautaro: fa un tipo di gioco diverso dagli altri anni. Lo abbiamo sempre valutato per i gol, e invece sta dimostrando che pur senza segnare si fa il mazzo. Ha capito lo spirito del capitano: il gol è importante per una punta, ma è un giocatore completo. L'importante è che uno o l'altro facciano gol".